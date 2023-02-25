2000 lira ile nasıl kiraya çıkalım?

Afetzedeler kiracı olanlara AFAD tarafından verilen aylık 2 bin liralık yardımı “komik” olarak nitelendirdi.

AFAD, ‘’Afetzede Barınma Desteği’’ adı altında yardımlara başlanacağını duyurdu. Kiracı olanlara AFAD tarafından verilen aylık 2 bin liralık yardımı “komik” olarak nitelendiren afetzede Emrah, “Şimdi burada eve çıkmaya kalksan 10 binden aşağıya eve çıkamazsın. Depremden dolayı eşyalarımız hasar gördü, hepsi orada kaldı. Evi tutması var, yeniden eşya alması var. Bu parayla insanlar nasıl eve taşınsın, nasıl eşya alsın? 2 bin TL kira desteği ile nasıl kirasını ödesin? Buraya geldik. İşsiz kaldığım için iş arıyorum şu an. O sürece kadar ben bir şekilde akrabaların yanında kalıyorum da ya akrabası olmayanlar nerede kalacak? İşi olmayan 2 bin TL ile nasıl kiraya çıkacak?” dedi.

TOPLANAN PARALAR NEREDE?

Artı Gerçek’in haberine göre, Emrah “Bir ton para toplanıyor. Önceden toplanan paralar var. Bu paralar nerede şimdi? Bu paraları bizim mağduriyetimiz için kullanmıyorsanız nereye kullanacaksınız?” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi