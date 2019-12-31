2019, otomotiv için iç açıcı değil

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nde (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, “2019 yılı, dünya otomotiv sektörü açısından pek iç açıcı bir yıl olmadı. Henüz yıl sonu verileri açıklanmamış olsa da Ekim ve Kasım ayları sonuçlarına bakarak, dünya otomobil üretiminde ve satışlarında yüzde 6 seviyesinde bir daralma olması muhtemel diyebiliriz” dedi.

Kanca, Türkiye otomotiv sektörünün hem ÖTV desteği, hem de hurda teşviki sayesinde iç pazar satışlarında bir miktar iyileşme sağlasa da, 2018 yılına göre düşüş ile yılı tamamlayacağını belirtti. İç pazardaki düşüşün etkisini azaltmak isteyen sanayicilerin, ihracata yönelmeye devam edeceklerinin altını çizen Kanca, “2025’te dünyada üretilecek araçların en az yarısının hibrit veya tam elektrikli araçlardan, 2030’da ise en az yarısının tam elektrikli olacağını düşündüğümüzde, Türk otomotiv sanayi olarak kat etmemiz gereken çok yolumuz olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

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