Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, "Zaman zaman sektörde durgunluk yaşansa da vatandaşların konut ihtiyacı önemli ölçüde sürüyor. Özellikle 2020'de konut satışları hep yukarı yönlü olacak." dedi.

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, zaman zaman gayrimenkul sektöründe durgunluk yaşansa da vatandaşların konut ihtiyacının önemli ölçüde sürdüğünü ifade ederek, "Bu yüzden sektörün geleceğinden çok umutluyum. Özellikle 2020'de konut satışları hep yukarı yönlü olacak." dedi.

Hakan Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye'de konut ihtiyacının her geçen gün arttığını, bunun, yükselen kiracı sayısından rahatça anlaşılabileceğini, ayrıca, her yıl 600 bin evlilik olduğunu söyledi.

Ailelerin eskisi kadar kalabalık olmaması, boşanmalar, mezun olan gençler ve daha birçok gelişmenin konuta olan ihtiyacı artırdığını dile getiren Yılmaz, ülkedeki konut satışlarının son yıllarda hep 1 milyonun üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Yılmaz, 2018'de önceki yıla göre konut satışlarının düştüğünü, sektörde geçen yıldan bu yana durgunluk yaşandığını, ulusal ve küresel ekonomik sıkıntıların inşaattaki bu sıkıntıların sebeplerinden olduğunu anlattı.

Türkiye'de bu yıl gerçekleştirilen seçimler ve dövizin yükselmesinin de tüketicilerin konut alma fikrini ötelemesine neden olduğunu belirtti.

Yılmaz, doların daha fazla artmayacağını, şu anda da düşüş trendinde olduğunu ifade ederek, seçimlerin sona ermesinin de satışlar açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Konutta stoklar eriyor"

Hakan Yılmaz, tüketicilerin alımlarını ertelemesinden dolayı konut satışlarının gerilediğini ancak her inişin bir çıkışı olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Konut stokumuz özellikle İstanbul'da fazlaydı. Konut satışları azalsa da hala yıllık bazda 1 milyona yaklaşacak gibi gözüküyor. Geçen yıl ve bu yıl alınan ruhsat sayıları da ciddi anlamda düştü. Geçen yıl alınan ruhsat sayısında yüzde 55, bu yıl ilk 5 ayda ise yüzde 80 civarında düşüş yaşandı. Yani, yeni konut üretimi fazla yokken satışlar sürüyor. Halihazırda yapılan satışlar mevcut stoklardan gidiyor, yani stoklar eriyor. 230-240 bin adet konut stoku vardı. Baktığınız zaman şu andaki stok, önümüzdeki bir yıla ancak yetecek gibi gözüküyor,"

Yılmaz, yeni yapılacak konutların maliyetlerinin çok daha yüksek olacağını, şu anda satılan konutların fiyatlarına maliyet artışlarının büyük oranda yansıtılmadığını, bu yüzden konut almanın "tam zamanı" olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Gayrimenkule baktığınız zaman son 25 yılda hiç zarar ettirmemiş, hep kazandırmıştır. Diğer yatırım araçları zaman zaman kaybettirse de konutta böyle bir durum söz konusu olmamıştır." diye konuştu.

Zaman zaman sektörde durgunluk yaşansa da vatandaşların konut ihtiyacının önemli ölçüde sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Bu yüzden sektörün geleceğinden çok umutluyum. Özellikle 2020'de konut satışları hep yukarı yönlü olacak." dedi.