IMF Başkanı Kristalina Georgieva, “Büyük Buhran’dan bu yana en kötü ekonomik daralmayı bekliyoruz. 2020 son derece zor olacak” dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonomik büyümenin bu yıl negatif olacağını belirterek, “Büyük Buhran’dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik daralmayı bekliyoruz.” dedi. Georgieva, 2020 Bahar Toplantıları öncesi, “Krizle Yüzleşme: Küresel Ekonomi için Öncelikler” başlıklı bir konuşma yaptı. Kovid-19 salgınının tarihte görülmemiş ölçekte sosyal ve ekonomik düzeni bozduğuna dikkati çeken Georgieva, atılacak adımların toparlanmanın hızı ve gücünü belirleyeceğini ve gelecek hafta düzenlenecek Bahar Toplantılarında bu konuya odaklanılacağını bildirdi.

Gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkeler risk altında

Georgieva, krizin derinliği ve süresine ilişkin büyük bir belirsizlik olduğunu vurgulayarak, “Küresel büyümenin 2020’de keskin bir şekilde negatif olacağı şimdiden açık. Büyük Buhran’dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik daralmayı bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Sadece 3 ay önce 160’dan fazla üye ülkede kişi başına düşen milli gelirin bu yıl pozitif olması beklenirken bu durumun tersine döndüğüne işaret eden Georgieva, “170’den fazla ülkenin bu yıl kişi başına düşen gelir büyümesi negatif olacak.” diye konuştu.

2021’de kısmÎ toparlanma bekliyoruz

“Malî gözlemcimiz gelecek hafta dünyanın her yerinde yaklaşık 8 trilyon dolarlık mali eylem adımlarının atıldığını gösterecek.” diyen Georgieva, “Pandemi yılın ikinci yarısında zayıflarsa, salgını kontrol altına almaya yönelik önlemler kademeli olarak kaldırılır ve ekonomi yeniden açılırsa 2021’de kısmi bir toparlanma bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.