2021’de 321 bin şirket e-ticarete başladı

2020’nin ilk altı ayında 92 milyar TL olan e-ticaret hacmi 2021’in aynı döneminde 161 milyar TL’ye çıktı. Bu yıl e-ticaret yapan şirket sayısı 321 bine ulaştı.

E-ticaret girişimlerinin yaklaşık 10 bin TL desteklenmesi ticarî faaliyetlerin dijitale taşınmasını kolaylaştırdı. E-ticaret yapmak isteyenler için sağlanan devlet destekleriyle ticarî faaliyetlerde teknolojik imkânlardan faydalanmak kolaylaştı. E-ticaret girişimcilerinin yürürlüğe giren “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” sayesinde pazara giriş ve dijital faaliyetlerine ilişkin giderleri destekleniyor. Şirketlere e-ticaret sitesi başına yıllık 9.590 TL’ye kadar destek imkanı sunuluyor. Destekten Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında bulunan bakanlık onaylı e-ticaret siteleri faydalanabiliyor. Şirketler en fazla 3 e-ticaret sitesi için site başına en fazla 2 yıl destekten yararlanabiliyor. İstanbul - Seyhan Şentürk

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