"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

2022'de en çok ve en az konut hangi ilçelerde satıldı?

22 Ocak 2023, Pazar 15:04
Geçen yıl Esenyurt'ta 36 bin 315 ve Alanya'da 26 bin 193 adet konut satıldı. En çok konut satılan ilçeler sıralamasında ilk 20'de 10 farklı kentten ilçeler yer alırken, 27 ilçede satış adedi 10 bini aştı.

2022'de konut satışları geriledi

 

Ülke genelinde geçen yıl en çok konut satılan ilçeler sıralamasında başı 36 bin 315 adetle İstanbul Esenyurt çekerken, Esenyurt'u, 26 bin 193 adet ile Antalya'nın Alanya ilçesi takip etti.

TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl konut satış adedi 20'yi geçen ilçe sayısı 598 oldu.

2022'de en çok konut satılan ilçeler arasında zirvede önceki yıllarda olduğu gibi Esenyurt yer aldı. Esenyurt'ta konut satış adedi 36 bin 315 adet olarak gerçekleşti. 2021'de Esenyurt'ta 37 bin 102 adet konut satılmıştı.

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta çok fazla yeni inşaatın yer alması, bölgenin en çok göç alan ilçelerden olması ve kent geneline göre çok daha uygun fiyatlı konut bulunması ilçeyi öne çıkardı.

Satış adetleri sıralamasında önceki yıl 21. basamakta yer alan Antalya'nın Alanya ilçesi, 2022'de ikinciliğe yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası özellikle Rus vatandaşların kentte konut yatırımına yönelmesi Antalya'da yabancıların konut yatırımında rekor getirmişti. Alanya'da da satılan konut adedi yüzde 119'luk artışla geçen yıl 26 bin 193 adede yükseldi.

İlk 20'de 10 farklı kentten ilçeler yer aldı

En çok konut satılan ilçeler sıralamasında ilk 20'de 10 farklı kentten ilçeler yer aldı. Ankara'dan 6, Antalya'dan 3, İstanbul ve Gaziantep'ten ise 2'şer ilçe ilk 20'ye girdi.

Ankara Çankaya geçen yıl 21 bin 578 adet konut satışıyla üçüncü sırada yer alırken, Çankaya'yı, 19 bin 718 ile Bursa Nilüfer, 19 bin 508 ile Ankara Keçiören, 18 bin 638 ile Gaziantep Şehitkamil, 18 bin 556 ile Antalya Kepez ve 16 bin 436 ile Ankara Mamak izledi.

Gaziantep Şahinbey 14 bin 986 adetlik satışla dokuzuncu, Beylikdüzü de 13 bin 417 ile onuncu sırada yer aldı.

27 ilçede satış adedi 10 bini aştı

İlk 20'de yer alan diğer ilçeler Konya Selçuklu, Ankara Sincan, Eskişehir Tepebaşı, Kayseri Melikgazi, Ankara Yenimahalle, Antalya Muratpaşa, Ankara Etimesgut, Elazığ Merkez, Şanlıurfa Karaköprü ve Kayseri Kocasinan şeklinde sıralandı.

Toplam 27 ilçede satış adetlerinin 10 binin üzerinde olduğu görüldü.

9 ilçede 20'şer adet konut satıldı

Yıl içerisinde araştırmaya dahil olan ilçeler arasında en az konut satılan yerler Artvin Kemalpaşa, Edirne Lalapaşa, Erzincan Tercan, Erzurum Tortum, Hakkari Merkez, Konya Kadınhanı, Manisa Demirci, Sakarya Karapürçek ve Sivas Kangal oldu.

Bu ilçelerde satış adedi 20 olarak gerçekleşti.

AA

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2022'de en çok ve en az konut hangi ilçelerde satıldı?

    Afganistan'da "şüpheli" salgın alarmı: 21 kişi öldü

    İsveç'teki barbarlığa anlamlı cevap: Gençler Mardin'de kiliselerde gül dağıttı

    Bütün camilerde Kur'an okunarak İsveç'teki esfel-i safilindeki barbarlığa tepki: "Zalimler için yaşasın cehennem"

    İstanbul'da binlerce yangın "dikkatsizlik" sebebiyle çıktı

    Tarihi Beyanname 100 yaşında: Kainatın Yüksek Hakikati ve Beyanname’den Adalet Dersleri

    Peru'da hükümet karşıtı protestolarda 6 kişi daha öldü

    İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya, insanlık dışı, alçakça, barbarca zulme tepkiler artarak devam ediyor

    14 Mayıs’ın sahibi Demokratlardır

    Burkina Faso'da teröristlerce kaçırılan 62 kadın ve kız çocuğuna ulaşıldı

    Galatasaray kayıpsız devam ediyor

    2022’de 3 günde bir depremle sallandık

    Yapılandırma ödemeleri uzun vadeye yayılmalı

    EYT’liler borçlandılar ama...

    LGS ve YKS’ye hazırlık kursları

    700 bin işçi için zam pazarlığı başladı

    Kuraklığa gecikmeden tedbir alınmalı

    İsveç'e bir tepki de İstanbul Süryani Kadim Vakfı'ndan: Kutsal değerlere hakaret kabul edilemez

    Eğitimde eşitsizlik büyüdü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Keyfî yasaklarla kitap kampanyası olur mu?
    Risale-i Nur'dan

    Kudsî bir pazar: Üç Aylar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Zeynep Toprak

    Nasıl yaşadığına dikkat et
    Ahmet BATTAL

    Düşmansız ve değersiz ülkeler ve Türkiye
    Adnan NACİR

    14 Mayıs seçimi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Evet, “yeter söz milletindir”
    Osman ZENGİN

    Kahraman demokrat Nâdir Lâtif İslâm
    Genel

    İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya, insanlık dışı, alçakça, barbarca zulme tepkiler artarak devam ediyor
    Mehmet KARA

    CHS ve Valiliğin paylaşımı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.