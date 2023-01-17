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17 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

2022'de konut satışları geriledi

17 Ocak 2023, Salı 11:18
Türkiye'de konut satışları, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622'ye geriledi.

Türkiye konut fiyatları artışında zirvede

 

Ocak-Aralık 2022 döneminde ipotekli konut satışı yüzde 4,8 gerileyerek 280 bin 320, diğer satış türlerinde ise yüzde 0,7 artarak 1 milyon 205 bin 302 oldu. 2022 yılında ipotekli satışların payı yüzde 18,9 diğer satışların payı yüzde 81,1 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 0,3 azalışla 460 bin 79'a geriledi. İkinci el konut satışları ise yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 25 bin 543 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69 oldu.

Konut satışlarında 2022'de İstanbul 259 bin 654 konut satışı ve yüzde 17,5 payla ilk sırayı aldı. İstanbul'u 126 bin 166 konut satışı ve yüzde 8,5 payla Ankara, 83 bin 502 konut satışı ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi. En az satış ise 468 konutla Ardahan'da gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları geçen ay, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 8,2 azalarak 207 bin 963 oldu. İstanbul, söz konusu ayda 36 bin 744 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul'u 16 bin 365 konut satışı ve yüzde 7,9 payla Ankara, 11 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,4 payla Antalya izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 58 konutla Ardahan olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde 2022'de yabancılara 67 bin 490 konut satıldı

Yabancıların satın aldığı konut sayısı geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 15,2 yükseldi. Geçen yıl toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. 2022'de ilk sırayı 24 bin 953 konut satışıyla İstanbul alırken, bu kenti 21 bin 860 konut satışıyla Antalya, 4 bin 316 konut satışıyla Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 azalarak 6 bin 386 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Geçen ay yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 465 ile Antalya aldı. Antalya'yı 1968 ile İstanbul, 663 ile Mersin izledi.

Rusya vatandaşları geçen yıl Türkiye'den 16 bin 312 konut satın alırken, Rusya'yı, 8 bin 223 konutla İran ve 6 bin 241 konutla Irak vatandaşları takip etti.

Aralık 2022'de ise Rusya vatandaşları Türkiye'den 2 bin 403 konut aldı. Rusya vatandaşlarını sırasıyla 675 konutla İran, 345 konutla Irak vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları Aralık 2022'de düştü

Türkiye genelinde geçen yılın aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,8 azalarak 21 bin 796 oldu. Geçen yıl gerçekleşen ipotekli konut satışları ise 2021'e göre yüzde 4,8 azalışla 280 bin 320 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı aralık ayında yüzde 10,5, 2022'de yüzde 18,9 oldu.

Aralık ayındaki ipotekli satışların 6 bin 971'i, 2022 yılındaki ipotekli satışların ise 77 bin 141'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları, Türkiye genelinde 2022 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 186 bin 167 oldu. Geçen yıl gerçekleşen diğer konut satışları ise 2021'e göre yüzde 0,7 artışla 1 milyon 205 bin 302 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı aralık ayında yüzde 89,5, 2022'de yüzde 81,1 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 77 bin 889'a çıktı. İlk el konut satışları 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalışla 460 bin 79 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı aralık ayında yüzde 37,5, 2022'de yüzde 31 oldu.

İkinci el konut satışları geçen ay bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,1 azalışla 130 bin 74 oldu. İkinci el konut satışları 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 25 bin 543 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı aralık ayında yüzde 62,5, 2022'de yüzde 69 oldu.

Türkiye genelinde 2022 yılında kadınlar yüzde 32,6 payla 484 bin 654, erkekler yüzde 55,3 payla 821 bin 132 konut sahibi olurken, yüzde 1,6 payla 24 bin 193 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı.

AA

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