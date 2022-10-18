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18 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

2023 bütçesinde açık daha da büyüdü

18 Ekim 2022, Salı 20:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 660 milyar 901 milyon TL açık için net borçlanma yapılacağı belirtilerek TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

2023 Yılı Bütçe Teklifi, TBMM'ye sunuldu

 

2022 yılı bütçesi için 278 milyar TL açık öngörülmüştü. Ancak haziran ayında 2022 yılı için 880 milyar TL’lik ek bütçe kabul edilmişti. Teklife göre; 2023 yılında öngörülen giderler toplamı 4 trilyon 423 milyar 341 milyon 574 bin TL olacak. Bütçe teklifinde öngörülen gelir ise 3 trilyon 762 milyar 439 milyon 808 bin TL oldu. Buna göre bütçe gideri ile geliri arasındaki fark olan 660 milyar 901 milyon 766 bin TL ise net borçlanma yapılarak kapatılacak. Bütçe açığının gayri safi mili hasılaya oranının yüzde 3,5 olarak öngörüldüğü bilgisi de teklifte yer aldı.

Ankara - Anka

 

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