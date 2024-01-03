2023 esnafın beklentisini karşılamadı

Zor bir yılı geride bırakan esnaf ve sanatkârların yeni yılda yeni yasal düzenleme beklediğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2023 yılında ülkemiz adeta doğal afetlerle sınandı. 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremler, sel ve su baskınları gibi doğal afetler maalesef maddi ve manevi büyük kayıplara yol açtı. Dolayısıyla 2023 yılı esnaf ve sanatkârlarımızın beklentileri doğrultusunda gerçekleşmedi. Yaşanan felaketlerin de etkisiyle ekonomik anlamda zor bir yılı geride bıraktık. Esnafımızın en büyük sorunu olan haksız rekabet bir türlü önlenemedi.'' dedi.

Girdi maliyetleri gün geçtikçe artıyor Palandöken sözlerinin devamında ''Perakende Yasası’ndaki değişiklik çalışmaları yeni yılda neticelendirilmeli. Perakende Yasası yalnızca esnafı değil vatandaşı da fahiş fiyatlardan koruma yasasıdır. Bu da aynı zamanda enflasyona mücadele ve ekonomimizin korunması demektir” ifadelerini kullandı.. Yüksek enflasyonla birlikte esnafın girdi maliyetlerinin gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Palandöken şunları söyledi:“Yeni yılda asgari ücrete yapılacak düzenleme en başta esnafın işçi maliyetine yansıyacak. Öte yandan artan kiralar, elektrik, su, doğal gaz faturaları, vergiler ve akaryakıt fiyatları ile birlikte esnafımızın girdi maliyetleri her geçen gün artıyor. Yeni yılda kamu ve özel bankalar artık elini taşın altına koyarak esnafımıza düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlanmalı. Böylece esnafımız rahatlar ve piyasaya canlılık gelir” Ankara - Adnan Solmaz

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