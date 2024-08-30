2025 zamları yüzde 45 olacak

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılında uygulanacak vergi, harç, araç muayene cezalardaki artış oranlarını açıkladı.

Bingöl, ayrıca 2025’te daha yüksek vergilerin olacağını da aktardı. 2025 yılında araç muayene ücretleri, mevcut 1.821 TL’den %45 artışla 2.641 TL’ye yükselecek. Bu artış, araç sahiplerinin yıllık bakımları için ayırması gereken bütçeyi artıracak. TÜİK’in Ekim ayı enflasyon verilerine dayanan yeniden değerleme oranının (YDO) bu artışların temelini oluşturduğunu hatırlatan Ozan Bingöl, vatandaşların 2025’te daha yüksek vergilerle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Yüzde 45 olacağını açıkladı

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yaptığı açıklamada, 2025’te yapılacak zam oranlarının yüzde 45 civarında olacağını açıkladı. Ozan Bingöl, yurt dışına çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti ve araç muayene ücretlerindeki beklenen artışlara hakkında da rakam verdi. IMEI kayıt ücretinin 45 bin 953 TL’ye çıkması, yurt dışından telefon almayı düşünen vatandaşların hayallerini suya düşüreceğe benziyor. Üstelik 2025 yılında zamlanan zadece IMEI ücretleri de olmayacak.