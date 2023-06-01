205 milyondan fazla yolcu seyahat etti

İstanbul Havalimanı’nda, 29 Ekim 2018’den bu yana 1 milyon 417 bin uçuş gerçekleştirildi, 205 milyon 365 bin yolcu seyahat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, havacılık sektörüne yaptıkları yatırımlarla gökyüzüne köprüler kurduklarının altını çizerek, Türkiye’nin havacılık alanında bir havacılık merkezi olduğunu vurguladı. Karaismailoğlu, 29 Ekim 2018’de açılışı gerçekleştirilen havalimanının, birçok özelliği ile havacılık tarihine adını yazdırdığına dikkati çekti. AA

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