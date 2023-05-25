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26 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

21 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor

25 Mayıs 2023, Perşembe
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yıl buğday için yüzde 5’lik artışla yaklaşık 21 milyon ton rekolte beklendiğini açıkladı.

Bakan Kirişci, Dulkadiroğlu ilçesi Peynirdere Mahallesi kırsalındaki bir buğday tarlasında, gazetecilere, Kahramanmaraş’ın bereketli bir şehir olduğunu söyledi. İçinde bulundukları tarlanın henüz hasada yaklaşmadığını belirten Kirişci, “Biz normal şartlarda ekim-şubat ayları arasında olabildiğince yağış almayı bekleriz. Ama bu yıl biraz kurak geçti. Şubat sonrasında özellikle mart-nisan-mayıs aylarında yağışta artış oldu. Bilhassa nisan-mayıs aylarında bazı bölgeler için söylüyorum son 63 yılın en yüksek yağış ortalamalarına erişildi. İnşallah kurak geçen dönemin telafisi adına bu yağışlar berekete ve verim artışına, aradaki kaybın telafisine imkan sağlayacak durumda. Bu yıl rekoltenin yüksek olmasını bekliyoruz. Gece ile gündüz arasındaki ısı farkından dolayı da inşallah ürün kalitemiz çok çok yüksek. Çünkü gece ile gündüz arasındaki ısı farkı ne kadar yüksek olursa, o kadar daha kaliteli bir buğdayı elde etmemiz mümkün oluyor” diye konuştu.

AA

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