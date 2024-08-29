210,5 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2024’ün ilk sekiz ayında fiyat etiketlerini denetledi. Toplamda 221 bin 634 işletmeye 210,5 milyon lira idari para cezası verdi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin tarife ve fiyat listeleri denetimlerinde Türkiye genelinde, 2024’ün ilk sekiz ayında 70 bin 814 işyerinde yapılan denetimlerde, 33 bin 731 aykırılık tespit edilmiş, toplam 73,6 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Tarife ve fiyat listesi denetimleri kapsamında yaz dönemini içeren haziran, temmuz, ağustos ayları döneminde yiyecek içecek hizmeti veren 26 bin 227 işletmeye yapılan denetimlerde 11 bin 674 aykırılık tespit edilmiş olup, 25,7 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde aynı dönem süresinde en yoğun olarak İstanbul ilimizde 5 bin 819 iş yeri denetlenmiş aykırı bulunan fiillere 13,9 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Haber Merkezi

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