22 bin 567 emekliye 1000’er lira destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor.

7 bin 500 TL maaş alarak ekonomik zorluklar yaşayan emeklilere de desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, beşinci kez destek ödemesi gerçekleştirdi. 7 bin 500 TL maaş ile hayatlarını sürdürmeye çalışan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan toplam 22 bin 567 emekli için beşinci kez destek ödemesi gerçekleştirildi. Emeklilerin Başkent Kartlarına 1000’er TL’lik destek ödemesinin yanı sıra 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği de yatırıldı. Ankara - Adnan Solmaz

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