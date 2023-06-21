22 yıldır emekliye kaşıkla verip, kepçeyle alıyorlar

21 Haziran 2023, Çarşamba
2021 Tüm Emekliler Sendikası, emekli maaşlarına gerçek enflasyona göre seyyanen ek zam talebiyle Ankara’da eylem yaptı.
Sendika’dan yapılan açıklamada “22 yıldır tek başına iktidarda olduğu halde emekliyi görmeyen, açlığa ve sadaka düzeyine indirdiği maaşlarla açlık sınırı altında bir yaşama mahkum eden tek adam iktidarı, 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerle tekrar iktidar oldu. Tek adam rejiminin 22 yıllık karnesine baktığımızda, emeklilerin sendikalarını kapatan, anayasal ve çağdaş bir hak olan örgütlenme haklarımızı gasp eden bir iktidar görüyoruz. Emeklilere TÜİK’in gerçek dışı uyduruk rakamlarına göre sadaka zamlar veren bir iktidar görüyoruz. Emeklilere ve emekçilere kaşıkla verip kepçeyle alan bir iktidar görüyoruz. Enflasyon ve hayat pahalılığı altında emeklileri inim inim inleten ve bundan bir adım geri dönmeyen bir iktidar görüyoruz. Açlık sınırı altında bir yaşama mahkum edildikleri için mutfak ihtiyaçlarını bile alamaz duruma düşürülmüş, ilerlemiş yaşlarında gururları kırılarak pazar artıklarını toplamak zorunda bırakan bir iktidar görüyoruz” denildi.
Ankara - Anka
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