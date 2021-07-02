24 saat geçmeden LPG’ye ikinci zam

Elektrik, doğal gaz ve LPG fiyatları peş peşe zamlandı. Daha 24 saat bile geçmeden araç sahiplerine ikinci kötü haber geldi.

LPG fiyatları yine arttı, ilk zam litre başına 25 kuruş oldu ve pompaya yansımayacak. İkinci zam ise LPG fiyatına eklenecek ve yarından itibaren fiyat 39 kuruş artacak. Peş peşe zamları Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) duyurdu. EPGİS’in sosyal medyada hesabından yapılan paylaşımda LPG fiyatlarının arttığı belirtildi.

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