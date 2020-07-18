242 çiftçi kenevir üretecek

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretime izne tabi olan ürünler arasında yer alan kenevir bitkisi üretimi için geçen yıl 242 çiftçiye izin verildiğini açıkladı.

Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesinde, Tarım bakanlığından izinli haşhaş, kenevir, çeltik ürünü yetiştiriciliği için 2018 ve 2019 yıllarında izin alan çiftçi sayısı kaçtır? Belirlenen ekim alanları ne kadardır? İzin için başvuran çiftçiler içinde izin verilmeyen çiftçi sayısı kaçtır?” şeklindeki sorularına cevap istedi. Bakan Pakdemirli, kenevir bitkisi için 2018 yılında 41, 2019 yılında ise 242 çiftçiye üretim izni verildiğini bildirdi. 3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanunu çerçevesinde kurulan Çeltik Komisyonları marifeti ile 2018 yılı üretim sezonunda 21 bin 266 üretici, 2019 yılı üretim sezonunda ise 21 bin 842 üreticinin ruhsatlandırıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, “2019 yılı için üreticilerimize, 2.075 dekar alan için lif sap ve tohum amaçlı ekim izni verilmiştir” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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