243 milyon elektrik faturası ödenemedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021 yılı ocak-eylül döneminde mesken ve tarımsal sulamada elektrik kesintisi uygulanan fatura sayısının 242 milyon 944 bin 827 olduğunu bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın soru önergesine verdiği cevapta; “2021 yılı ocak-eylül döneminde mesken ve tarımsal sulamada elektrik kesintisi uygulanan fatura sayısının 242 milyon 944 bin 827 olduğunu açıkladı. artıgerçek’in haberine göre, Bakan Dönmez, aynı dönemde doğalgazda ise konutlarda kesinti uygulanan fatura sayısının 133 milyon 906 bin 737 olduğunu bildirdi. Kılıç, “AKP iktidarı her ay zamlanan elektrik ve doğalgaz faturalarını sadece izliyor, önlem almıyor, vatandaşları bu borçları ile baş başa bırakıyor” dedi.

Tablo halinde sundu

Kılıç’ın “2021 yılında kaç hanenin elektrik ve doğalgazının kesildiği, bu kesintilerden dolayı kaç kişi veya şirketin yasal takibe uğradığı” yönündeki soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den cevap geldi. Bakan Dönmez, Türkiye geneli ile İzmir’de 2021 yılı ilk 9 ayında sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmediği için geçici olarak elektrik ve doğalgaz kesintisi uygulanan abonelerin oranını tablo halinde sundu. Buna göre, Türkiye genelinde 2021 yılı ocak-eylül döneminde, mesken ve tarımsal sulamada elektrik kesintisi uygulanan fatura sayısı 242 milyon 944 bin 827 olarak açıklandı. Bunun 2 milyon 392 bin 156’sini tarımsal sulama faturalarının oluşturduğu bildirildi. Aynı dönemde doğalgazda ise konutlarda kesinti uygulanan fatura sayısının 133 milyon 906 bin 737 olduğu kaydedildi.

Haber Merkezi