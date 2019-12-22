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22 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

25 bin ile kapatacağız

22 Aralık 2019, Pazar 20:45
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektörünü değerlendirdiği açıklamasında, “Pazardaki ekonomik ve konjonktürel gelişmelere göre zayıf başlayan 2019 yılı, 2. yarı yılda devletimiz tarafından alınan önlem, teşvik ve faiz kampanyaları ile birlikte toparlanma sürecine girdi. Sektörümüzün umutlarını tazeleyen bu düzenlemeler ve özellikle yılın son 2 ayında ortaya çıkan pozitif görünüm sonucunda araç alımları bir miktar ivmelendi. Normal olarak gördüğümüz 1 milyon adetlik satış rakamlarından sonra 2018 yılında 620 bin adetlere gerileyen toplam pazar, bu yıl ise 470 binler civarında kapanacak.'' dedi.

600 BİNİN ALTINA İNMEMELİ

Bozkurt, Toyota olarak pazar payın arttırdıklarını, bu artışta her binek modelimizin bir hibrit versiyonu olmasının çok büyük katkısı olduğunu belirterek, bu yılı 25 bin adet seviyesinde kapatacaklarını söyledi.

Bozkurt şöyle devam etti:

Otomotiv sektörünün bir dizi sıkıntı yaşamaması için yıllık minimum satış rakamının 600 bin seviyelerinin altına inmemesi gerekiyor. Bu rakamların altındaki satışlar Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında gelen otomotiv sektöründe bir dizi sıkıntıya neden oluyor. 2020 yılında ise ülkemizdeki toplam otomotiv pazarının 550 bin adet civarında olacağını tahmin ediyorum. Toyota olarak 2020’deki satışlarımızın da yılı 39 binler seviyesinde kapatacağını öngörüyorum.”

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