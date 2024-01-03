29 yıllık vergi uygulaması tarih oldu

Maliye Bakanlığı 28 Aralık’ta çıkan yasa ile, Danıştay kararına rağmen götürü gider uygulamasını iptal etti. Mükellefler götürü giderin vergi avantajından artık yararlanamayacak.

Ekonomim yazarı Abdullah Tolu, götürü gider uygulamasının kaldırılmasının ihracat ya da yurtdışında inşaat, taşımacılık gibi faaliyetleri olan vergi mükellefleri için zorluğa neden olacağını belirtti.

Tolu, Danıştay’ın daha önce iptal kararını yürürlükten kaldırdığını hatırlattı, Maliye Bakanlığı’nın bu karara uymak yerine başka bir yasayla uygulamayı yürürlükten kaldırmasının ihracatı etkileyeceğini yazdı. Tolu yazıda, “Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 28 Aralık 2023 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığından, ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler 2024 ve sonrasında artık binde 5 götürü gider uygulamasından yararlanamayacaklar. Yani, ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler binde 5 götürü gider uygulamasından son kez 2023 yılı/hesap dönemi gelir ve kazançları için faydalanabilecekler. Bakalım 2024’de vergi avantajı sağlayan hangi istisna, muafiyet ve indirimlere veda edeceğiz?” dedi.

Haber Merkezi