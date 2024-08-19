3,7 milyon hane sosyal yardımla geçiniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’deki sosyal yardımla yaşayan hane sayısı 2018 yılından bu yana artış göstererek 2024’ün ilk yarısında 3,7 milyonu aştı. 2018 yılında 2 milyon 588 bin olan bu rakam, son altı yılda büyük bir sıçrama yaptı.

BirGün’ün aktardığına göre, Türkiye’nin ekonomik durumunun bir yansıması olarak değerlendirilen bu veriler, hükümetin ekonomi politikalarının milyonlarca insanı yoksulluk sınırına ittiğini gösteriyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda şekillenen politikaların, toplumun geniş kesimlerini zor durumda bıraktığı, bir avuç azınlığın ise daha da zenginleştiği belirtiliyor. Haber Merkezi

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