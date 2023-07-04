3 ay uzatma bekliyoruz

Vergi borcu yapılandırma süresinin hasat dönemi bitinceye kadar uzatılması talebinde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yetkililere çağrıda bulundu.

“Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan tüm vergi borçlarının yapılandırması için başvurular bugün sona eriyor. Vergi borcu yapılandırma süresi hasat dönemi bitinceye kadar en az 3 ay süre ile uzatılırsa piyasada nakit akışı daha hızlı olacağından ödemeler kolaylaşır. Hem vatandaş ve esnaf borç yükünden kurtulur hem de devletimizin vergi gelirinde artış olur” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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