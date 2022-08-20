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21 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

3 ayda 196 bin 826 yolcu kullandı

20 Ağustos 2022, Cumartesi 17:00
Rize-Artvin Havalimanı’ndan ilk üç ayda 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan derlenen bilgilere göre, 14 Mayıs’ta hizmete giren Rize-Artvin Havalimanı, bölgenin gelişmesine ve Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkeler ile ticaretin ilerlemesine katkı sağladı.

Doğu Karadeniz’in hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanmasına destek veren Rize-Artvin Uluslararası Havalimanı’nın açılmasıyla yolcu taşımacılığı için yeni bir alternatif oluşturuldu. Rize-Artvin Uluslararası Havalimanı’nın, Rize ve Artvin başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de yer alan turizm alanlarına, İstanbul ve Ankara gibi şehirlere havayolu ile hızlı, emniyetli, konforlu ulaşım ile yurt içi ve yurt dışı turizm potansiyeline katkı sunduğu gözlemlendi. Rize-Artvin Havalimanı’ndan, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar olan 3 aylık zamanda toplam 1326 uçak ile 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti. Ayrıca açıldığı tarihten temmuz ayı sonuna kadar olan dönemde ise 1258 ton yük trafiği görüldü. Yurt dışı seferlerinin de gerçekleştiği havalimanında ilk yurt dışı uçuş Mekke’ye yapıldı.

AA

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