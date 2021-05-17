3 ayda 2 bin 694 şirket kapandı

Koronavirüs pandemisiyle birlikte yaşanan ekonomik sıkıntı giderek derinleşirken, icra ve iflâs dosyalarında da dikkate değer artış gözlendi.

İcra dairelerine günlük gelen dosya sayısı 1100’ü aştı. TESK verilerine göre 2021’in ilk çeyreğinde işyerini kapatan esnaf sayısı yüzde 11 artışla 29 bin 37’ye yükseldi.

Cumhuriyet’in haberine göre, kapısına kilit vuran esnaf sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 29 bin 37’ye yükseldi. Aynı dönemde kuruluş için tescil başvurusu yapan esnaf sayısı da 1869 adetlik azalışla 80 bin 121’e geriledi. Pandemi ile geçen 2020 yılında 99 bin 588 esnaf kapandı.

29 BİN ESNAF KAPIYA KİLİT VURDU

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, 2021’in ilk çeyreğinde kapıya kilit vuran esnaf sayısı 29 bini aştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde tasfiye olan şirket sayısı yüzde 3.2’lik artışla 4 bin 620’ye çıkarken, aynı dönemde 2 bin 694 şirket de kapısına kilit vurdu. Yılın birinci çeyreğinde kapanan gerçek kişi ticarî işletme sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2’ye yakın artışla 7 bin 616’ya yükseldi

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FATURA YİNE ESNAFA ÇIKTI



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni kademeli normalleşme sürecinde yine fatura 2 milyonu aşkın esnaf ve sanÂtkarlar ile çalışanlarına çıkarıldı” dedi.

Açıklanan genelge ile kademeli normalleşme sürecinde faturanın yine esnaf ve zanaatkârlara çıkarıldığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni kademeli normalleşme sürecinde yine fatura 415 meslek dalında çalışmakta olan 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârlar ile çalışanlarına çıkarıldı” dedi. Esnafın kapanmaya değil açılmaya ve insanların işlerinin başına geçmeye ihtiyaç olduğunu belirten Palandöken, “Son 14-15 aydır uygulanmakta olan tam ve kontrollü kapanmalarda fatura esnafımıza çıkarıldı. Verilen destekler çok yetersiz kaldı. Borçlar hep faizli ertelendi. Şimdi bu saatten sonra esnafın yarasına merhem olacak şekilde karşılıksız hibe desteği ve tüm borçların faizsiz yıl sonuna kadar ertelenmesi kaçınılmaz oldu. Çünkü bu yükü esnafımız artık kaldıracak durumda değil” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören

