3 günün maliyeti 7-8 milyar dolar

Ortak Akıl Yönetim ve Yatırım Danışmanı Dr. Yılmaz Sönmez, sanayide 3 günlük elektrik kesintisi ile ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi. Kesintilerin sanayiciye maliyetini hakkında konuşan Sönmez, “7 ile 8 milyar dolar arasında bir rakam öngörüyoruz” dedi.

Sputnik’in haberine göre, Dr. Yılmaz Sönmez, kesintilerin sanayiciye maliyetini değerlendirirken, “Bana göre 7 ile 8 milyar dolar arasında bir rakam öngörüyoruz. Ana lokomotif sektörler cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir biçimde, koronavirüs salgınının ilk zamanlarındaki acı tabloyu anımsatırcasına, stres ve belirsizlik gibi durumların 3-5 katını yaşıyor. Bir telefonla fabrikaların durması, işçilerin evine dönmesi çok ciddi bir sorun. Marka değerimiz olarak ne kadar kötü bir şey. Ham madde üreten tüm sektörler etkilendi. Bu durum tüketiciyi de etkileyecektir. Bir sanayici, işletmesine gelen elektrik faturasının 300 bin liradan 450 bin liraya çıktığını ve bunun maliyetini nereye yansıtacağını düşünüyor. Bunun için kârından vazgeçmek durumunda kaldığını söylüyor. 2022’de ben birçok işletmenin kârsız satarak ayakta kalmayı hedeflediğini düşünüyorum. Sokaktaki vatandaş dahil etkilenmeyen hiçbir kesim olamaz. Kime dokunsanız bin ah işitirsiniz. Birçok sivil toplum kuruluşumuz var. Ancak bu kuruluşlar niye konuşmuyorlar?” ifadelerini kullandı.