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13 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

3 Kamu Kurumu personel alımı yapacak

13 Aralık 2022, Salı 10:00
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı çeşitli unvan ve kadrolara personel alacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30 personel alınacak.

Başvurular 19 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GAZİÖDM) "https://gaziodm.gazi.edu.tr" internet adresi üzerindeki duyuruda yer alan adımlar takip edilerek "https://basvuru.gazi.edu.tr" üzerinden yapılacak.

Yazılı sınav 5 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 59 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 59 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular 26-31 Aralık tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Atama yapılacak iller ve birimler ile başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler kurumun internet sitesinde yer alacak.

Sağlık Bakanlığı 8 uzman yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün (İstanbul) hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre 8 sağlık uzman yardımcısı alınacak.

Başvurular, 19-28 Aralık tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru şartlarını "https://www.hssgm.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecek.

AA

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