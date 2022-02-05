3 milyar dolarlık iş bağladılar

İSTANBUL MOBİLYA FUARI’NI 107 BİN 696’U YERLİ, 138 ÜLKEDEN 13 BİN 823’Ü YABANCI OLMAK ÜZERE TOPLAM 121 BİN 591 KİŞİ ZİYARET ETTİ.

Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı, 80 ülkeden alım heyetinin yanı sıra 107 bin 696’u yerli, 138 ülkeden 13 bin 823’ü yabancı olmak üzere toplam 121 bin 591 kişinin ziyaretiyle tamamladı. Türkiye mobilya sektörünün 36 bin üreticisinin en son ürün ve teknolojilerini, iki ayrı fuar merkezinde 25 salon ve 260 bin metrekareden fazla alanda dünyaya sergilediği fuarda, yüzlerce iş birliğine imza atılarak 3 milyar dolarlık iş bağlantısı gerçekleştirildi.

İlk kez Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak düzenlenen fuar, bu özelliğiyle de tarihe geçti.

Ekonomi Servisi

