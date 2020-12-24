3 milyona yakın kişi başvurdu

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresinin bitmesine 1 hafta kala 450 milyara yakın borç yapılandırılmak için bekliyor.

Vergİ ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuruların bitmesine 1 hafta gibi kısa bir süre kaldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bugüne kadarki süreçte 3 milyonu aşkın kişi borcunu yapılandırmak üzere başvuruda bulundu. Başvuru süresinin bitmesine 1 hafta kala 450 milyara yakın borç yapılandırılmak için bekliyor. Zamanın daralması ve yeni işyeri kapamaları sebebiyle yapılandırma TBMM’de yeniden revize edilerek süre uzatılmalı” dedi. Ankara - Adnan Solmaz



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