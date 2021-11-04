CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un dinlediği Adanalı esnaf, vatandaşın alım gücünün düştüğünü; “Vatandaş 3 TL’lik zeytin, 5 TL’lik peynir alıyor. Bakkaldan çıkarken de utandığından cebine koyup öyle götürüyor” sözleri ile aktardı.

Bulut, Adana’da esnafı ziyaret etti. Bir esnaf, “Borç defterlerinin durumu nasıl?” diye soran Bulut’a, “Vatandaşın borçları ikiye katlandı. Ödeyemeyenler de bakkala uğramıyor. İşlerim yarı yarıya düştü. Fi- yatlar aşırı pahalı. 80 TL’ye sattığım ay çiçek yağını 95 TL’den geri aldım. Ayçiçek yağı şu anda 105 TL oldu. Mal bittiğinde yerine yenisini koyamıyoruz. Satarken de zarar ediyoruz. Dükkândaki ürünlerin ederinden çok, vatandaşlardan alacağımız var. Artık veresiye verme- meye başladık” şeklinde cevap verdi. Adana - anka

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