3 yılda 79 bin 485 şirket kapandı

Ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle şirketini kapatanlar ve konkordato talebinde bulunanlar artmaya devam ediyor. Son üç yılda 79 bin 485 şirket kapanırken, 1260 şirket ise konkordato ilan etti.

TBMM KİT Komisyonu üyesi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın soru önergesini cevaplayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “01.01.2021 ile 31.07.2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 446 bin 227, kapanan şirket sayısı da 79 bin 485’tir. Aynı tarihler arasında Türkiye genelinde hakkında konkordato kapsamında mühlet kararı verilmiş olan toplam 1.260 şirket bulunmakta olup, bu rakam 31.07.2024 tarihinde Türkiye’deki toplam aktif şirket sayısının (1,491.987) %0,08’ine karşılık gelmektedir. Öte yandan söz konusu tarihler arasında Türkiye genelinde MERSİS’ten iflas başlatma tescili yapılmış olan toplam 1000 şirket bulunmaktadır” bilgilerini paylaştı. ADNAN SOLMAZ - ANKARA

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