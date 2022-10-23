CHP Milletvekilleri, Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Bir çiftçi, “Geçen sene ben mazotun ve gübrenin tonunu 6 bin liraya aldım, şu anda gübrenin tonu 20 bin lira, mazot 27 bin lira olmuş. 300 dönüm yerim var, ekemedim” diye dert yandı. Milletvekillerinin “Nasıl olacak” sorusuna çiftçi, “İnşallah iyi olacak. Bu sizin için, bizim için, köylü için, esnaf için, çiftçi için… Geçen sene bu zamanlar 150 bin lira olan bir traktör, şu anda 500 bin lira. Bir tane köylü bile traktör alamaz. Kefil bulamaz. Ziraat Bankası bu traktörü 5 yıllık kredi ile veriyor. Ödeme imkânı yok” cevabını verdi. Başka bir vatandaş ise “Hepsi perişan. Kimse ‘ayranım ekşi’ demez ama biz yaşıyoruz burada, görüyoruz hepsini” diye konuştu.

Sivas - anka