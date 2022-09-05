36 milyon kişi bankalara borçlu

Artan hayat pahalılığı ve günden güne azalan alım gücü nedeniyle çıkmaza giren vatandaş bankalara koştu. Bunun neticesinde, kullanılan tüketici kredilerinin miktarı yılbaşından bu yana 151 milyar lira artış göstererek 928 milyar 660 milyon liraya çıktı. Borçlu sayısı ise 1.8 milyon kişi daha artarak 36 milyonu aştı.

Dolar karşısında Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, artan hayat pahalılığı ve günden güne azalan alım gücü nedeniyle çıkmaza giren vatandaş bankalara koştu.

BDDK verilerine göre vatandaşlardan bankalardan kullandığı tüketici kredilerinin miktarı yıl başından bu yana 151 milyar lira artış göstererek 928 milyar 660 milyon liraya çıktı. En büyük artış 88 milyar lira ile ihtiyaç kredisinde yaşandı. Bankalara hücum sonrası borçlu kişi sayısı bir yılda 1.8 milyon kişi daha arttı ve 36 milyonu aştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre vatandaşlardan bankalardan kullandığı tüketici kredilerinin miktarı yıl başından bu yana 151 milyar lira artış göstererek 928 milyar 660 milyon liraya çıktı. En büyük artış 88 milyar lira ile ihtiyaç kredisinde yaşanırken, konut kredisi 51, taşıt kredisi ise miktarı yılbaşından bu yana yaklaşık 12 milyar lira arttı.Bireysel kredi kartı harcamaları da yedi ayda 100 milyon lira artarak 302 milyon lira oldu. Temmuz 2022 itibariyle tüketici kredisi kullanımı ve bireysel kredi kartı harcamalarının toplam tutarı 1 milyar 231 milyon lira oldu. Yıl başında bu rakam 986 milyar lira seviyesindeydi.

9 AYDA 3 MİLYAR LİRALIK KREDİ TAKİBE DÜŞTÜ

Bankaların takipteki tüketici kredileri alacakları sene başından bu yana 3 milyar lira artış göstererek 21 milyar 438 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacakları ise 6 milyardan 7 milyara çıktı. Takipteki tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının toplamı 24.4 milyar liradan 28.4 milyar liraya çıktı.

BANKAYA BORCU OLAN KİŞİ SAYISI 1.8 MİLYON ARTTI

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, haziran sonu itibariyle bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,8 milyon kişi artarak 36,6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 35 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Haziran ayında 210 bin kişi ilk defa kredi kartı, 103 bin kişi ise ilk defa tüketici kredisi kullandı. 2021 yılı Eylül ayı itibariyle itibarıyla İstanbul’da 427 milyar TL, Ankara’da 121 milyar. TL ve İzmir’de 82 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor.

Ankara - anka