38 milyon vatandaş icralık

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hem vatandaş hem ülkenin borç içinde olduğuna dikkat çekerek Türkiye’de 38 milyon vatandaşın icralık olduğunu ileri sürdü.

Her gün binlerce kişinin kapısına haciz ya da icra emri gittiğini söyleyen Tekin, “Türkiye’de 4 vatandaşın 3’ü reddi miras başvurusu yaptı. Derin yoksulluk milleti perişan etti” dedi. Yoksulluğun sadece ekonomik değil, sosyal ve psikolojik açıdan da büyük sorunlara yol açtığını belirten Tekin, “Derin yoksulluk icra demektir, göç demektir, yuvaların dağılması, çocukların kaybolması, insanların hayatına son vermesi demektir” şeklinde konuştu. Ekonomik krizin derinleştiğine ve halkın borçlarını ödeyemez hale geldiğine dikkat çeken Tekin, “38 milyonun icralık olduğu ülkede ne huzur ne de rahatlık olur. Siyaset, Türkiye’nin gerçek gündemine dönmezse her şey çok geç olacak” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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