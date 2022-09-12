4 ekmekten biri çöpe

İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Bölüm Başkanı Zeynep Türkmen, ‘Evlere alınan her 4 ekmekten biri, her gün çöpe atılıyor. Gıda israfının önlenmesinde bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması büyük önem arz ediyor.’ ifadelerini kullandı.

Türkmen, gıda israfını azaltmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeynep Türkmen, gıda israfını azaltmanın, ekonomik faydanın yanında sosyal ve çevresel pozitif etki de oluşturacağını belirterek, her yıl 14.5 milyon ton yiyeceğin çöpe gittiğini aktardı. Türkmen, tüketicilerin öncelikle çöpe ne attıklarını bilmeleri gerektiğinin altını çizerek, gıda israfının şu 3 adımla önüne geçilebileceğini belirterek, planlı ve akıllı alışveriş yapılması, ihtiyaca göre yemek pişirilmesi ve gıdaların doğru saklanması tavsiyelerinde bulundu. Bunun yanı sıra gıda artıklarından hayvanlar için mama, bitkiler içinse organik gübre elde edilebileceğini aktaran Türkmen, bilinçsiz tüketimin sebep olduğu zararın daha etkin ve doğru tüketim alışkanlıkları ile giderilebileceğini ifade etti.

AA

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