4 kilo patates bir maske parası

NİĞDE MİLLETVEKİLİ FETHİ GÜRER, ÜRETİCİLERİN “DEPODA PATATES ÇÜRÜYECEK, GÖZ GÖRE GÖRE BİZİ BATIRIYORLAR. BİR MASKE PARASINA 4 KİLO PATATES SATAMIYORUZ” DEDİKLERİNİ AKTARDI.

Patates depolarını giderek üreticilerin sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerin “Depoda patates çürüyecek, göz göre göre bizi batırıyorlar. Bir maske parasına 4 kilo patates satamıyoruz” şeklindeki sözlerini aktardı. Gürer, “Üreticinin elinde 500 bin tona yakın patates var. Depodan çıkarma maliyetinden kurtulmak için boyutuna göre 30 kuruşa bile satmaya razı oluyor. Zaman daraldı. Depolardaki patatesi TMO almazsa, üreticinin hali perişan olur” dedi.

PATATES ÜRETİCİSİ ZORDA

Gürer’e dert yanan patates üreticileri, kilogramını 1 liraya mal ettikleri ürünlerini artık 30 kuruşa bile satmakta zorlandıklarını belirttiler. Çiftçiler, “Onca emekle ürettiğimiz ürünlerimiz depoda kaldı. İktidar adeta yalvarmamıza rağmen bugüne kadar derdimizi dinlemedi. Taleplerimize hep kulak tıkadılar. Geldiğimiz noktada, ürünlerimiz artık depolarda çürümeye yüz tuttu” diye dert yandılar. Patates yüklemesi yapılan bir depoda çiftçilerle konuşan Gürer’e üretici “Çaresizlikten 30 kuruşa sattım. Ancak alıcı, patatesi bir de tek tek inceleyip seçiyor. 3’te 1’ini ıskartaya çıkarıyor. Elde kalan patates hayvan yemi olacak. Çaresiz kaldık. İktidar sesimizi duymadı. Bankalara borcumuz var. Zorunluluk ve çaresizlikten 30 kuruşa sattım. Ürün Ankara’ya gidiyor. Depoda kalsa çürüyecek. Depo temizleme bedeli daha külfetli olacak. Bırakın maliyeti, depoda şu an çalışan işçi parasını zor karşılayacak duruma düştük. Halimizi soran vekilimiz olarak sizden başka kimse yok. Çok çok zor durumdayız. Çaresiz, sahipsiz bırakıldık. Bu ürünü 90 kuruşa tüccar alsa mağduriyet yaşamamış olurduk.” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi