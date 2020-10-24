4. makarna ihracatçısıyız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Türkiye’nin dünyanın en önemli makarna üreticilerinden biri olduğunu belirterek yılın 9 aylık döneminde 558,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Altunkaya, 25 Ekim Dünya Makarna Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, makarna üretimine ve ihracatına büyük emek veren üretici ve ihracatçıları kutladı. Altunkaya, Türkiye’nin yıllık makarna ihracatının 600 milyon doları aştığını ve bu sektörde 35 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığını aktardı. Türkiye genelinde 2019 yılında toplam 155 ülkeye makarna ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Altunkaya, “Türkiye bugün dünyanın en önemli makarna üreticilerinden biri olup tüm makarna türleri ele alındığında Avrupa’da ikinci, dünyada dördüncü en büyük makarna ihracatçısı konumundadır.” ifadelerini kullandı. AA

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