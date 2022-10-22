411 milyar lira daha harcanacak

İktidarın “Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak” diyerek başlattığı dolar garantili yap-işlet-devret modelinin halka faturası katlanarak artıyor.

Kamu özel işbirliği (KÖİ) kapsamındaki şehir hastanelerinin müteahhitlerine gelecek yıl 46.6 milyar, otoyol, köprü ve tünelleri işleten müteahhitlere de 53.6 milyar lira olmak üzere toplam 100 milyar 288 milyon lira para ödenecek.

Bu yılın sonunda şehir hastaneleriyle otoyol, köprü ve tüneller 42 milyar lira para harcanacak.

Sözcü’nün haberine göre, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun garanti ödemelerin 2022’den sonra giderek azalacağına ilişkin açıklamalarının aksine 2022’de garanti ödemeleri 2,5 kat birden artacak. 2021 dahil 2025 yılı sonuna kadar yapılacak ödeme ise 438 milyar lirayı aşacak. 2021 hariç ise toplam ödeme 411 milyar TL olacak.

Haber Merkezi