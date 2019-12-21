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5.5 milyon genç iş bekliyor

21 Aralık 2019, Cumartesi 01:25
GENÇ İŞSİZ SAYISININ HER GEÇEN GÜN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRMASI, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PROBLEMLERİNDEN BİRİ.

Ürküten artış

Genç İşsizler Platformu’nun hazırladığı raporda, 5 milyon 551 bine ulaşan genç işsiz sayısının İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra Türkiye'nin beşinci büyük il nüfusuna ulaştığına dikkat çekildi. Bu rakamın bazı ülkelerin nüfusuna denk geldiği de belirtildi.

5.5 milyon genç işsiz

Platform Sözcüsü Kubilay, “15-29 yaş arasında olup, çalışmayan ve aynı zamanda okumayan gençlerin sayısı ise 5 milyon 551 bin gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. Bu durumdaki gençlerin 3 milyon 782 binini kadınlar, 1 milyon 769 binini ise erkekler oluşturdu” dedi.

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5.5 milyon genç iş bekliyor

Genç İşsizler Platform Sözcüsü Dr. Murat Kubilay, “15-29 yaş arasında olup, çalışmayan ve aynı zamanda okumayan gençlerin sayısı 5 milyon 551 bin gibi yüksek bir seviyeye ulaştı” dedi.

Genç İşsizler Platformu’nun, Aralık 2019 İşsizlik ev İstihdam raporuna göre, 1 yıldan fazla süreyle iş arayan üniversite mezunlarının sayısı son 1 yılda 200 bin artarken, üniversite mezunu işsiz sayısı da 1 milyona yaklaştı. Platformun, TÜİK ve İŞKUR verilerinden yaptığı analize göre, giderek artan bir seyir izleyen üniversite mezunu işsiz sayısı, geçen yıla göre 106 bin daha artarak 991 bine yükseldi. İşsiz gençlerin en yoğun olduğu grubu ortaokul ve lise mezunları oluşturdu. Bu gruptaki işsiz sayısı geçen yıla göre 312 bin kişi artarak 1 milyon 516 bine yükseldi. İlkokul ve altı eğitimliler grubunda ise işsiz sayısı geçen yıla göre 7 bin kişi artarak 214 bine çıktı.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21

Platform Sözcüsü Dr. Murat Kubilay, şu bilgileri verdi: “Üniversite mezunu gençlerde 1 yıl ve daha fazla süredir iş arayanların sayısında son 1 yılda 193 bin 109 kişi artarak 234 bin 391’e yükselirken, 8-12 ay arasında iş arayanların sayısı aynı dönemde 28 bin 392 kişi artarak 186 bin 787’ye ulaştı. 2019 yılında üniversite mezunu işsizlik oranı ilk kez yüzde 20’nin üzerine çıkarak yüzde 21 olarak gerçekleşti. Bu oran 2014’te yüzde 18,8, 2015’te yüzde 17,5, 2016 ve 2017’de yüzde 19,7, 2018’de yüzde 19,8 seviyesindeydi” dedi. Kubilay, Genç İşsizler Platformu’nun raporunun değerlendirme bölümünde, genç işsiz sayısının İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra Türkiye’nin 57’nci büyük il nüfusu kadar büyüklüğe ulaştığına dikkat çekildi.

NE OKULDA NE İŞTE...

Raporun değerlendirme bölümünde, 15-29 yaş grubunda ne eğitim alan ne de herhangi bir şekilde çalışan/ staj gören genç sayısı 5 milyon 551 bine ulaştığına dikkat çekilerek, “Bu kategorideki genç sayısı Danimarka, Norveç ve Finlandiya gibi bazı gelişmiş Avrupa ülkelerinin toplam nüfusu kadardır” ifadelerine yer verildi. Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Murat Kubilay, “15-29 yaş arasında olup, çalışmayan ve aynı zamanda okumayan gençlerin sayısı ise 5 milyon 551 bin gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. Bu durumdaki gençlerin 3 milyon 782 binini kadınlar, 1 milyon 769 binini ise erkekler oluşturdu. Öte yandan hem okuyup, hem de çalışan gençlerin sayısı ise 1 milyon 761 bin kişi olarak hesaplandı” şeklinde konuştu.

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