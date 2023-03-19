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19 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

5 bin tl seyyanen zam verilmesi gerekiyor

19 Mart 2023, Pazar 00:20
İnostratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) Başkanı Gürkan Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta, memur, emekli ve asgari ücretlilerin maaşına nisan ayından geçerli olmak üzere 5 bin TL seyyanen zam yapmasını istedi.

Mektupta; Türk İş’in Şubat 2023 ayı için belirlediği yoksulluk sınırının 30 bin 700 TL olarak açıkladığını ve yine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımladığı 24 Şubat 2023 tarihli raporda da: En Düşük Memur Maaşının 10 bin 441,9 TL, Ortalama Memur Maaşı ise 12 bin 200,5 TL olarak gösterildiğini kaydeden İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, özellikle son 4 yıldır memur, emekli ve asgari ücretlilerin maaş artışları ve gerçekleşen enflasyon çerçevesinde ciddi kayıplar yaşadığını söyledi.

Gürkan Avcı, “Kayıpları gidermek için, 5 bin TL seyyanen zammın biran önce açıklanması ve maaşlara yansıması elzem ve şart olmuştur” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz 

 

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