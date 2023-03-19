5 bin tl seyyanen zam verilmesi gerekiyor

19 Mart 2023, Pazar 00:20
İnostratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) Başkanı Gürkan Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta, memur, emekli ve asgari ücretlilerin maaşına nisan ayından geçerli olmak üzere 5 bin TL seyyanen zam yapmasını istedi.
Mektupta; Türk İş’in Şubat 2023 ayı için belirlediği yoksulluk sınırının 30 bin 700 TL olarak açıkladığını ve yine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımladığı 24 Şubat 2023 tarihli raporda da: En Düşük Memur Maaşının 10 bin 441,9 TL, Ortalama Memur Maaşı ise 12 bin 200,5 TL olarak gösterildiğini kaydeden İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, özellikle son 4 yıldır memur, emekli ve asgari ücretlilerin maaş artışları ve gerçekleşen enflasyon çerçevesinde ciddi kayıplar yaşadığını söyledi.
Gürkan Avcı, “Kayıpları gidermek için, 5 bin TL seyyanen zammın biran önce açıklanması ve maaşlara yansıması elzem ve şart olmuştur” dedi.
Ankara - Fatih Karagöz
Okunma Sayısı: 350
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.