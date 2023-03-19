5 bin tl seyyanen zam verilmesi gerekiyor

İnostratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) Başkanı Gürkan Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta, memur, emekli ve asgari ücretlilerin maaşına nisan ayından geçerli olmak üzere 5 bin TL seyyanen zam yapmasını istedi.

Mektupta; Türk İş’in Şubat 2023 ayı için belirlediği yoksulluk sınırının 30 bin 700 TL olarak açıkladığını ve yine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımladığı 24 Şubat 2023 tarihli raporda da: En Düşük Memur Maaşının 10 bin 441,9 TL, Ortalama Memur Maaşı ise 12 bin 200,5 TL olarak gösterildiğini kaydeden İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, özellikle son 4 yıldır memur, emekli ve asgari ücretlilerin maaş artışları ve gerçekleşen enflasyon çerçevesinde ciddi kayıplar yaşadığını söyledi.

Gürkan Avcı, “Kayıpları gidermek için, 5 bin TL seyyanen zammın biran önce açıklanması ve maaşlara yansıması elzem ve şart olmuştur” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz