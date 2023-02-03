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3 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

-5 derecede ucuz et kuyruğu

03 Şubat 2023, Cuma 22:13
Erzurum’da vatandaşlar ucuz et alabilmek için eksi 5 derece soğuk ve yoğun kar yağışı altında Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye’de düşen alım gücü 1970’li yıllardaki ucuz gıda kuyrukları manzaralarını tekrar canlandırırken vatandaşın ucuz gıdaya ulaşmak için verdiği mücadele de giderek büyüyor. Ankara’dan sonra Erzurum’da da dondurucu soğuğa rağmen uzun ucuz et kuyrukları oluştur. Eksi 5 dereceye rağmen vatandaşlar Et ve Süt Kurumu’nun önünde saatlerce bekledi. Sözcü’nün haberine göre, piyasaya göre daha ucuz et satışının yapıldığı ESK mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Erzurum merkez Yakutiye İlçesi Gez Mahallesi’nde bulunan ESK mağazasının önünde soğuk hava ve kar yağışına aldırmadan kuyruğa giren vatandaşlar, “Milletvekilleri ne yapıyor? Aldıkları para zıkkım olsun onlara. Altı milletvekili çıkaran bu Erzurum’un hele haline bak?” diye tepki gösterdi.

Kuyruk yarım kilometre

Kuyrukta et sırası bekleyen vatandaşlar, “Bu kış vaktinde memlekette acımızdan öleceğiz. 8 bin lira maaş veriyorlar. Halimiz ortada. Hayvancılık, tarım bölgesi olan yerde etsizlik yaşıyoruz. Sabah 5’ten beri burada kar altında et kuyruğundayız. Vatandaşın hali işte bu. Türkiye’yi bu hale getirdiler. Bakın 500 metre kuyruk var” diye konuştu. Türkiye’nin, “et deposu” olarak nitelendirilen ve “hayvancılığın başkenti” olarak bilinen Erzurum, 16 milyon dekarla Türkiye’nin yüzde 11’inden fazla mera alanına sahip.

Haber Merkezi

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  • Abidin

    3.2.2023 22:19:24

    Dünya lideri nin ülkesi

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