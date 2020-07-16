5 müteahhide 116 milyar lira

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “2019 yılında otoyol-köprüler ve tüneller için 5 müteahhite ödediğimiz para 116 milyar lira. 117 milyarla 83 milyon kişiyi doyurmuşuz. 116 milyarla o beş müteahhiti ancak doyurabilmişiz” dedi.

Türkkan, “İthalat her geçen gün daha pahalı ve zorlaşıyor. İhracat ise daha kârlı. Bu nedenle üretim her zamankinden daha önemli olacak. Önemli çünkü; Türkiye’nin 2019 yılında toplam tarım ithalatı tam 117 milyar lira. 2019 yılında otoyol-köprüler ve tüneller için 5 müteahhite ödediğimiz para ise 116 milyar lira. 117 milyarla 83 milyon kişiyi doyurmuşuz. 116 milyarla o beş müteahhiti ancak doyurabilmişiz” olduğunu söyledi. Ankara - anka

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