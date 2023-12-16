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16 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

5 öğrenciden biri parasızlıktan yemek yiyemiyor

16 Aralık 2023, Cumartesi 18:51
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) raporuna göre Türkiye’de her beş çocuktan biri parası olmadığı için haftada en az bir defa yemek yiyemiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçen dönem okul öncesi eğitimde başlattığı ‘bir öğün ücretsiz okul yemeği’ uygulaması, 6 Şubat depreminin ardından afet bölgesi dışındaki illerde rafa kaldırıldı.

Üç yılda bir yapılan ve 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen alanlarındaki becerilerini ölçmeyi amaçlayan PISA kapsamında uygulanan ankette “Geçen 30 günde yiyecek alacak paranız olmadığı için kaç kere yemek yiyemediniz?” sorusu soruldu. Amerika’nın Sesi (VOA) Türkçe’nin haberine göre Türkiye’den katılan 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 10,8’i haftada bir, yüzde 4,8’i hafta iki veya üç kere, yüzde 1,8’i haftada dört veya beş kere, yüzde 1,9’uysa her gün paraları olmadığı için yemek yiyemediklerini belirtti. Böylece Türkiye, 38 üyesi bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleriyle karşılaştırıldığında yüzde 19,2’yle, yiyecek parası olmadığı için son 30 günde haftada en az bir kez yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke.

Haber Merkezi

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