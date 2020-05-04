"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

5 yılda 193 milyon dolarlık hurma ithal ettik

04 Mayıs 2020, Pazartesi 21:42
2015-2019 döneminde 193 milyon 19 bin dolarlık hurma ithalatı yapılırken, aynı dönemde toplam 46 milyon dolarlık hurma ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurma ithalatına 2015-2019 yılları arasında toplam 193 milyon 19 bin dolar harcadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2015'te 25 bin 658 ton, 2016'da 26 bin 772 ton, 2017'de 34 bin 214 ton, 2018'te 39 bin 310 ton ve 2019'da 37 bin 500 ton hurma ithal edildi.

5 yılda toplam 163 bin 454 ton hurma satın alınırken, hurma ithal edilen ülkelere ödenen tutar 193 milyon 19 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de geçen yıl sofralarda 14 ülkeden hurma yer aldı. Geçen yıl en fazla hurma ithalatının yapıldığı ülkeler İran, Suudi Arabistan, Irak, Tunus ve İsrail olarak sıralandı.

Hurma ithalatına karşılık Suudi Arabistan'a 11,6 milyon dolar, İsrail'e 7,5 milyon dolar, Filistin'e 5,3 milyon dolar, Tunus'a 4,7 milyon dolar ve İran'a 3,7 milyon dolar ödendi.

Türkiye'nin hurma ithal ettiği diğer ülkeler arasında ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Güney Afrika Cumhuriyeti, Libya, Mısır, Ürdün ve Pakistan da yer aldı.

Hurma ithalatı bu yılın ilk çeyreğinde artış gösterdi. Geçen yıl ocak-mart döneminde 11 bin 554 ton hurma ithal edilirken, bu rakam bu yılın ilk çeyreğinde 4 bin 948 ton artışla 16 bin 502 tona ulaştı. Hurma ithalatına yılın ilk çeyreğinde ödenen rakam ise 10 milyon 792 bin dolardan 19 milyon 655 bin dolara ulaştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde hurma ihracatında da artış oldu

Öte yandan, Türkiye 2015-2019 döneminde 46 milyon dolar karşılığı 24 bin 996 ton hurma ihraç etti.

Geçen yıl ise 10 milyon 121 bin dolarlık dış satım yapıldı. Dış satımda Birleşik Krallık 3,4 milyon dolar, Avustralya 2,1 milyon dolar ve Almanya 1 milyon dolar ile öne çıktı.

Bu yıl Ocak-Mart dönemi hurma ihracatında da 2019'un aynı dönemine göre 1 milyon 634 bin dolarlık artış oldu. Buna göre, 2019'un ilk çeyreğinde 1.252 ton karşılığında 2 milyon 290 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken, 2020 Ocak-Mart döneminde dış satım 1.915 ton karşılığı 3 milyon 924 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

AA

Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Reflü hastalarına sahur ve iftar tavsiyeleri

    'Her öğrenci kendi okulunda LGS'ye girecek'

    ABD'den derece getirdi

    Dünya genelinde ölü sayısı 250 bini geçti

    Son 24 saatte 5 bin 15 hasta iyileşti

    Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladı

    Almanya'daki vaka sayısı 1,8 milyon olabilir

    Kovid-19 için 7,4 milyar avro uluslararası taahhüt

    AFAD: Yurtlardan 37 bin 944 kişi tahliye oldu

    Hem benzine hem de motorine zam

    ABD'de ölü sayısı 70 bine yaklaştı

    İtalya salgınla mücadelede 2. aşamaya geçti

    Suudi Arabistan'daki 169 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

    Almanya'da berber salonları yeniden açıldı

    İran riyalden 4 sıfır atarak tümene geçti

    İBB Bilim Kurulu: 11 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli

    "Britanya'da 300 bin kişi koronavirüs korkusuyla sigarayı bırakmış olabilir"

    Benzin ve motorine zam bekleniyor

    LGS'ye girecek öğrencilere yönelik destek paketi yayımlandı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Reisin sofrasına otur(ma)mak
    Genel

    OHAL ortamından artık çıkalım
    Süleyman KÖSMENE

    İstanbul Sözleşmesi orada dururken mi?
    M. Said ZEKİ

    Bize yalan söylediler (3)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Aile hayatında mutlu olmak için
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, nefsin firavunluk cephesine darbe vurur
    Şükrü BULUT

    Koronavirüse çare...
    Yeni Asya'dan Size

    Zekâtlar manevî cihada
    Sebahattin YAŞAR

    Öncelikli imtihanımız, birbirimizledir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.