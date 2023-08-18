50 ile 100 ürünün fiyatları günlük olarak değişiyor

Art arda gelen zamlar nedeniyle marketlerde her gün ortalama 50 ile 100 ürünün fiyat etiketleri değişiyor.

Çalışanlar, küçük marketlerde günde ortalama 15-20 ürünün, orta ve büyük marketlerde ise 100’e yakın ürünün fiyatının her gün değiştirildiğini söyledi. Çalışanlar, asıl büyük değişimin ay başlarında yaşandığını, yeni aya girilirken bine yakın üründe zamlı etiket değişimi yapıldığını bildirdi. Sözcü’nün haberine göre, marketlerde her sabah ilk işin etiket değiştirmek olduğunu anlatan market yöneticisi, “Her gün merkezden ortalama 50 ile 100 ürünün yeni zamlı fiyat listesi geliyor. Vergi artışları olduğu zaman, bazen gün içinde iki kez fiyat değiştirmek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 301

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.