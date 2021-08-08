500 bin hanenin sesini duyun

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt; harmana gelen fındıkların arasından, fındık taban fiyatlarının açıklanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Enginyurt, şunları söyledi: “Birileri fındık topluyoruz, diyerek görüntü veriyor. Bakın bunlar toplanıp harmana gelen fındıklar. Yani bahçede fındık artık toplanıyor. Fındık harmana indi, fındık pazara indi. Öyleyse şov yapmak değil, fındık taban fiyatı açıklamak gerekiyor. Fındık 35 lira olmalıdır, taban fiyat açıklanmalıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi piyasaya girmelidir, diyoruz. Ama hâlâ fiyat yok. Sayın Cumhurbaşkanı, duy fındık üreticisinin sesini, duy 500 bin hanenin sesini, duy 8 milyon insanın beklentilerini ve fındık taban fiyatını bir an evvel açıklayın.” Ankara - Anka

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