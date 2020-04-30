6.5 milyon kişi daha işsiz kalabilir

Dr. Erol Taymaz, “İş gücü talebindeki azalma istihdam kaybına yol açarsa Covid-19’un yayılmasını engellemek için alınan idarÎ tedbirler sonucu 4,2-6,5 milyon kişi işsiz kalabilir” diye yazdı.

ODTÜ İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz, “Covid-19 salgını sonucu tarım-dışı iş gücü talebinin % 19-29 oranında azalması bekleniyor. İş gücü talebindeki azalma istihdam kaybına yol açarsa Covid-19’un yayılmasını engellemek için alınan idarî tedbirler sonucu 4,2-6,5 milyon kişinin işsiz kalması söz konusu” bilgisini paylaştı. Taymaz Yetkin Report’ta yayımlanan yazısında, “27 Nisan’a kadar Kısa Çalışma Ödeneği’ne (KÇÖ) başvuran işçi sayısı 3,19 milyon olurken, ‘gerçekçi’ ve (analiz ilk yapıldığında) ‘kötümser’ olarak tanımlanan senaryolarda KÇÖ’den yararlanabilecek tarım-dışı ücretli çalışan sayısının 2,69 ve 3,24 milyon kişi azalacağı -politika etkisi göz önüne alınmadan- tahmin edildi. Bu verilere göre istihdamda çok büyük ve eşi görülmemiş bir kayıp yaşandığı açık” ifadesini kullandı.

GERÇEK KAYIP NE KADAR?

Taymaz yazısında, “Maalesef istihdamdaki gerçek kayıp bu sayıların da ötesinde. Tahminlerimize göre, bu sayılara ek olarak KÇÖ’den yararlanma hakkı olmayan 3,9-4,9 milyon çalışan daha işini kaybetti. Bir başka deyişle, KÇÖ başvuruları gerçek istihdam kaybının yarısını bile göstermiyor.” düşüncesini dile getirdi.

Taymaz, “Covid-19 salgınının ekonomik etkisi çok büyük ve salgın olağan üstü istihdam kaybına yol açıyor. Sosyal izolasyonu sağlamak için alınan idari tedbirlerin konaklama ve yiyecek, seyahat, perakende ticaret gibi hizmet sektörlerine yönelik olmasına karşın imalat sanayii istihdamındaki (beklenmedik) keskin düşüş endişe verici.” yorumunu yaptı.

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Dış Ticaret açığı ikiye katlandı

Türkiye’nin ihracatı, Martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalatı yüzde 3,1 artışla 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan Mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, ihracat Martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı Martta yüzde 181,6 artarak 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2019’da yüzde 89,5 iken, yüzde 71,3’e geriledi. İhracat Ocak-Mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 42 milyar 749 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 10,3’lük artışla 55 milyar 655 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı Ocak-Mart döneminde yüzde 117,3 artarak 12 milyar 906 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mart 2019’da yüzde 88,2 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 76,8’e geriledi. Ankara - aa