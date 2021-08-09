6 ayda 564 bin kişi işini kaybetti

İŞKUR’un açıkladığı Ocak-Haziran 2021 dönemi Aylık İstatistik Bülteni’ne göre işten çıkarmanın yasak olduğu Ocak-Haziran 2021 arasında 564 bin işsiz işsizlik ödeneği için başvurdu.

Gazete Duvar’ın haberine göre, 162 bin işsizin işsizlik ödeneği başvurusu kabul edildi. Bu durum 2021 yılının ilk 6 ayında 564 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor. Sadece Haziran 2021 döneminde 104 bin işsiz İŞKUR’a başvurdu. Veriler işten çıkarma yasağının kalktığı Temmuz 2021 dönemini kapsamıyor. DİSK-AR’ın değerlendirmesine göre işsizlik ödeneği başvurularının işten çıkarma yasağının kalkmasına paralel olarak Temmuz 2021 sonrasına hızla tırmanacağını söylemek mümkün. Öte yandan İŞKUR verilerine göre Temmuz ayında kurum aracılığıyla 123 bin 531 işe yerleşme gerçekleşti.

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