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30 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

6 zincir markete 2,7 milyar lira ceza

29 Ekim 2021, Cuma 17:00
Rekabet Kurulu, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ’ye (A 101) yaklaşık 2,7 milyar lira idarî para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticaretiyle iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda bulunan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Dosyanın 28 Ekim’de Rekabet Kurulunca müzakere edilmesi sonucunda BİM Birleşik Mağazalar AŞ’ye 958 milyon 129 bin 194,39 lira, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ’ye 142 milyon 469 bin 772,07 lira, Migros Ticaret AŞ’ye 517 milyon 672 bin 762,75 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Savola Gıda ve San. Tic. AŞ’ye 22 milyon 210 bin 998,63 lira ve ayrıca  “perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle” ilgili kanunu ihlâl ettiği gerekçesiyle de 11 milyon 105 bin 499,32 lira para cezası kesildi. ŞOK Marketler Ticaret AŞ’ye 384 milyon 369 bin 37,15 lira ve Yeni Mağazacılık AŞ’ye (A 101) 646 milyon 582 bin 329,39 lira idarî para cezası verilmesi kararlaştırıldı. BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ’ye (A 101) verilen idarî para cezalarının toplam tutarı, 2 milyar 682 milyon 539 bin 593,7 lira oldu.

AA

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