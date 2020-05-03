65 yaş ve üstü açsın

Yeni tip koronavirüs sebebiyle yaşı 65 ve üzerinde olan esnaf ve sanatkârların kısa sürede olsa işyerlerini açmalarına izin verilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Günlerdir evlerine kapanan esnaf ve sanatkarlarımızdan 65 yaş ve üzerinde olanların işyerlerini açabilmesi, alacaklarını tahsil etmesi ve borçlarını ödeyebilmesini sağlar. Bunun için gün içerisinde sabah 08.00’den 16.00’ya kadar işyerlerini açmalarına imkân verilmeli. Böylelikle hem normalleşme sürecinde onlara moral olacak hem de ekonomimize kısa süreliğine de olsa bir canlılık getirecektir” dedi.

Adnan Solmaz - Ankara

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