7,5-10 TL arasında satılacak

İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinde gram azalırken, fiyatlar da artıyor.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, maliyet artışlarını karşılayamayan fırınların artık kafalarına göre gram ve fiyat uyguladığını söyledi. Normal pidenin 400 gram olması gerektiğini vurgulayan Kolivar, bunun altında kalan pidenin kuruduğunu belirtti. 330 gramlık pidenin 6 TL’ye satılacağını ancak çok sayıda fırının buna uymayacağını ifade eden Kolivar, 400 gramlık pidenin de semtler arasındaki farkla 7.5-10 TL arasında satılacağını kaydetti. Kolivar, “Pide 400 gramın altında olmaz. Olursa kurur. İftardan sahura kalmaz” dedi. Sözcü’de yer alan haberde bazı fırıncıların susamsız, çörek otsuz pide sözlerine tepki gösteren Cihan Kolivar, “Yumurtasız menemen nasıl olmuyorsa susamsız pide de olmaz” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 110

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.